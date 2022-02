SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Jojo Todynho, 24, revelou que seu marido, o militar Lucas Souza, 21, se afastou de amigos por causa dela. Segundo a artista, foi depois disso que ela concluiu que tratava-se do amor de sua vida.

“Fui encontrar o amor da minha vida, o homem que é o meu maior admirador que eu nunca tive dúvida de cada sim. O homem que até mesmo excluiu do seu ciclo de amizade pessoas que queriam fazer brincadeiras preconceituosas e com maldade. É muito fácil de julgar ou apontar os outros sem viver a vida dela ou sentir suas dores”, disse.

Segundo ela, o momento agora será de esforços para evoluir para a vida e o casamento serem bons em todos os aspectos, “quebrando a maldade alheia”.

“Enquanto eu tiver vida não deixarei jamais de viver da maneira que eu quero ou até mesmo preocupada com os outros. Com a certeza que Deus blindará e abençoará meu casamento, assim como ele fez e faz com a minha vida”, declarou.

A cantora se casou em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Os dois namoravam havia cinco meses, e o anúncio da união foi feito em dezembro pela cantora.

A cantora mostrou a rotina na véspera da cerimônia em seu Instagram, incluindo jantar com as madrinhas e massagem de topless.

O casal se conheceu em agosto durante uma viagem ao México. À época, ela namorava Márcio Felipe, relacionamento que durou até outubro.

Participaram do evento diversas celebridades, como Fabiana Karla, Tati Zato, Mariano e Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa e David Brazil.

NAMORO Jojo assumiu o namoro com Lucas Souza publicamente em novembro, pouco tempo depois de fazer um desabafo no Stories do Instagram, muito irritada, por terem vazado uma foto dela ao lado dele. Ela tinha postado a imagem em um perfil privado na rede social, que havia criado pouco tempo antes para os amigos mais próximos e que conta com pouco mais de cem seguidores.

“Alguma pessoa que eu confiava -e é impossível descobrir quem foi– pegou isso e mandou para os sites de fofoca, que publicam a foto sem saber se a pessoa quer que publique. Se eu não postei no meu Instagram ou Facebooks públicos é porque não queria falar. Infelizmente a gente convive com as pessoas e tem de lidar com o mau-caratismo”, disse à época.