Corpo de Bombeiros ganha nova unidade de resgate para ser usada em Anápolis

Uma grande solenidade foi realizada nesta quinta-feira (03) para a entrega de uma nova unidade de resgate que auxiliará o Corpo de Bombeiros na prestação de socorro à população de Anápolis.

O evento contou com a participação da banda da corporação e foi marcado pela participação de diversas autoridades políticas e militares, além dos próprios bombeiros que atuam diariamente em diversas emergências, como acidentes, incêndios e afogamentos.

Dentre os presentes estavam o vice-prefeito Márcio Cândido (DEM), os vereadores Leandro Ribeiro (PP), Cabo Fred Caixeta (Avante), Reamilton Espíndola (Republicanos) e Seliane Santos (MDB), o sub-comandante do 3º CRPM, tenente-coronel Gilbert, e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Goiás, coronel Esmeraldino Jacinto de Lemos.

Em discurso, o comandante dos bombeiros em Anápolis, tenente-coronel Altieri Oliveira defendeu que a solenidade não era apenas para receber uma nova unidade de resgate, mas também para celebrar o quanto ela ajudará a população e melhorará a qualidade do atendimento prestado pelos militares.

Na oportunidade, também aproveitou para anunciar a aquisição de materiais operacionais e revelar a quantidade alta de atendimentos feitos pelos bombeiros ao longo de 2021.

“Hoje quero anunciar que estamos na fase de entrega de materiais operacionais, adquiridos para atendimento pré-hospitalar, salvamento de altura, salvamento terrestre, incêndios urbanos e de vegetação, proteção a produtos perigosos, além de motocicletas para atender a sociedade”, detalhou.

“Esses bravos guerreiros chamam de dever o que muitos chamam de heroísmo. Temos entre 17 e 20 bombeiros diários de plantão. Em 2021, foram 5.457 ocorrências e 9.265 atendimentos aos empresários anapolinos. Nos horários de folga, muitos atendem junto às equipes do SAMU. Juntos com o SAMU, foram 22.800 atendimentos no ano”.

Próximos passos

Agora, faz parte do projeto do comandante, em parceria com o município, criar aulas para o ensinar primeiros socorros, como agir em acidentes domésticos, como reanimar pessoas afogadas e o que fazer para prevenir incêndios.

“Queremos ajudar a evitar tragédias como essas através da instrução. Tivemos recentemente um caso de uma criança que se afogou e tinham médicos em volta que ajudaram, mas são casos que acontecem direto e muitas vezes não tem como socorrer. A instrução evita tragédias”, afirmou o tenente-coronel Altieri.