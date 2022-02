Saneago poderá receber multa por cada buraco deixado aberto nas ruas de Anápolis

A Saneago entrou mais uma vez na mira da Agência Reguladora Municipal (ARM) e, desta vez, pode receber várias multas por conta de buracos abertos em diversas vias de Anápolis.

A ação é necessária em alguns dos serviços da empresa, que lida com o fornecimento de água e esgoto do município.

O grande problema, porém, é que muitos desses buracos estariam sendo deixados exatamente iguais, sem nenhum tipo de reparo após a conclusão das manutenções.

Foi o que explicou Robson Torres, presidente da ARM, em entrevista exclusiva ao Portal 6.

Segundo ele, a fiscalização teve início na segunda-feira (31) e, desde então, mais de uma dúzia de situações do tipo foram confirmadas pelo órgão regulador.

“Logo no primeiro dia, encontramos um buraco de três meses na Rua José Augusto Batista, no Setor Sul. Alguém precisa ser responsabilizado por esse descaso com a população”, afirmou.

“Isso porque estamos com apenas dois fiscais, que ainda se dividem entre o sistema de saneamento e o de transporte. Mas vamos ouvir e atender a população, passando pela cidade toda”, emendou.

Segundo Robson, a Saneago não estaria retornando todos os questionamentos da agência em relação à questão, deixando o problema em aberto.

Ele destacou ainda que cada buraco resultará em uma multa. “É para garantir a ampla defesa e o contraditório e evitar ao máximo as nulidades procedimentais ou processuais”.

Conforme apurado pelo Portal 6, a primeira notificação para a aplicação da penalidade já está sendo preparada.

Os moradores interessados em denunciar casos do gênero podem contatar a ARM através dos telefones de ouvidoria: (62) 3902-1242/ (62) 3902-1251.