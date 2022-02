Sesc Goiás abre inscrições para quem busca viajar de graça

Está afim de viajar para cidades turísticas de Goiás sem pagar nada? Então aqui vai a oportunidade ideal.

O Sesc Goiás abre nesta quarta-feira (02) as inscrições para o projeto Minha Primeira Viagem, que tem como objetivo proporcionar roteiros gratuitos para pessoas de baixa renda.

Podem participar do processo, trabalhadores do comércio e dependentes que tenham o cartão Sesc atualizado, estudantes e egressos de instituições de ensino público, cuja renda bruta familiar não ultrapasse o valor de três salários mínimos.

Ao todo, serão disponibilizadas 179 vagas para viagens nas cidades de Pirenópolis, Caldas Novas e Palmas (TO). Conforme o edital, as datas de inscrições variam dependendo do destino escolhido.

Para mais informações, clique aqui. Passando pela primeira análise de critérios, os beneficiados deverão apresentar presencialmente os documentos originais e assinar os termos de compromisso e prestação de serviço nas unidades do Sesc.

Os embarques acontecerão nas unidades Faiçalville e Universitário, em Goiânia, e na unidade de Anápolis.