Nova sede do Centro Administrativo deve ser entregue em julho

Obra havia permanecido embargada por seis anos, com o espaço servindo como abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de droga

Davi Galvão - 09 de maio de 2024

Obras do novo Centro Administrativo devem ser concluídas em julho. (Foto: Davi Galvão)

As obras para conclusão do novo Centro Administrativo de Anápolis devem ser finalizadas já em julho deste ano. Ao menos, esta foi a previsão da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Flavia Ribeiro Dias, em coletiva realizada nesta quinta-feira (09).

Conforme a titular, os serviços já estão “cerca de 95% concluídos”, restando apenas as partes de finalização.

Nas instalações, destacam-se a presença de um saguão de circulação, auditório para 243 pessoas, 143 vagas para estacionamento, biblioteca digital, lanchonete, área de convivência, além de salas de apoio e gabinetes.

A respeito das secretarias que serão realocadas para a nova sede, Flavia afirmou que ainda caberia ao Prefeito definir quais serão as escolhidas.

O espaço ainda contará com um grande mural, de 20×18 metros, retratando a história e cultura do município, elaborada pelo escultor goianiense Luiz Olinto, que custou cerca de R$ 886 mil aos cofres públicos.

A empresa responsável pelos trabalhos foi a Gonar Engenharia Ltda., que executou os serviços pelo valor de R$ 24.490.422,93.

Em tempo

Originalmente, os trabalhos no local começaram em 2014 e deveriam ter sido entregues em 2016, ainda na antiga gestão, mas não foram concluídos, com a obra permanecendo embargada.

O espaço teria então se tornado um abrigo para diversas pessoas em situação de rua e usuários de droga.

Com a retomada dos serviços, em setembro de 2022, a previsão era que fosse concluído, no mais tardar, em 18 meses.

Com relação a este atraso, visto que o prazo teria se encerrado em março deste ano, Flavia Ribeiro afirmou que tais percalços são naturais em serviços de obra, especialmente no caso do Centro Administrativo, que necessitou de correções e alterações no projeto original.