Boninho, diretor o Big Brother Brasil 2022, decidiu colocar fogo no parquinho do reality que anda parado com os participantes em um clima de amizade.

Ele anunciou na noite desta sexta-feira (4) nas redes sociais que terá a volta da clássica Casa de Vidro com novos participantes.

Segundo a Globo, entrarão na casa mais vigiada do Brasil um homem e uma mulher do time Pipoca, que já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo.

Eles estão vacinados contra Covid e, mesmo negativados, passarão pelo período de quarentena. Antes de entrarem na casa, serão testados novamente.

Os participantes do reality vão acordar um dia e se deparar com a casa de vidro do lado de fora da residência do BBB.

Neste mesmo dia, será aberta a votação no Gshow para o público decidir se os moradores da casa de vidro entram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Mais detalhes sobre o dia que isso vai acontecer, a dinâmica e os novos moradores serão anunciados pelo apresentador Tadeu Schimdt na noite desta sexta.

No Instagram, Boninho postou um vídeo atrás de um vidro dizendo: “E aí alguém falou em casa de vidro?”

Na legenda do vídeo, Boninho escreveu “Vocês estão pedindo isso? Será? Tadeu Schmidt ajuda aÍ. Conta alguma coisa hoje.” Os internautas comentaram: “sim” e “eu quero”. Um deles escreveu: “Bora movimentar esse jogo gente.”

Outros internautas pediram a volta de Rodrigo Mussi, eliminado no segundo paredão, na casa de vidro. “Tem que voltar o único participante que quer jogar. Volta Rodrigo Mussi”.

Uma mulher comentou: “Volta Rodrigo Mussi. O povo vai ficar louco com a volta dele, vai tacar fogo no parquinho mais ainda.”

“Pelo amor de Deus, coloca a Inês Brasil para salvar a edição”, pediu um internauta. Mas várias pessoas também pediram para Boninho colocar Karol Conká. “Põe a mamacita”.