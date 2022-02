EUA interceptam aviões da Rússia no mar Báltico, diz Otan

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Noruega interceptaram aviões da Rússia que sobrevoavam o mar Báltico e o mar de Barens, informou nesta sexta-feira (4) a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Segundo a organização, caças F-15 da Força Aérea americana fizeram a interceptação das aeronaves russas operando perto de um espaço aéreo aliado no Báltico. De acordo com comunicado divulgado pelo órgão, as aeronaves “não haviam apresentado planos de voo e não estavam se comunicando com o Controle de Tráfego Aéreo”.

“Durante a interceptação, foi confirmado que esses caças estavam escoltando uma aeronave de transporte russa TU-154. Em nenhum momento a aeronave russa entrou no espaço aéreo aliado e todas as interações foram seguras e profissionais”, diz o comunicado.

Os aviões do Reino Unido e da Noruega, por sua vez, fizeram as interceptações no mar de Barens. Ainda segundo a Otan, os noruegueses interceptaram um avião de reabastecimento junto a bombardeiros durante uma missão de reabastecimento. Mais tarde, outro grupo de aeronaves foi interceptado enquanto voava em direção às Ilhas Britânicas.

O mar Báltico fica entre Suécia, Finlândia, Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia. Já o mar de Barens é localizado ao norte da Rússia e da Noruega, perto do Oceano Ártico.