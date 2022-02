Impossível não se emocionar com o gesto de cuidado desta idosa com seu cachorrinho: “exemplo”

O vídeo emocionante de uma idosa demonstrando todo o cuidado com um cachorrinho viralizou nas redes sociais, comovendo internautas no mundo todo.

A cena flagrou a senhora com o animal de estimação em uma movimentada avenida. O problema é que ele estava sem a coleira no pescoço, que facilita no momento de ser conduzido.

Receosa com o bem-estar do parceiro, a idosa decidiu pegar nas patas dianteiras dele, para atravessarem juntos e seguros.

Pelas imagens, é possível ver os carros transitando em alta velocidade, apesar das placas limitarem a 40 km/h.

Ao concluírem a travessia, ela soltou as patinhas do cachorro e os dois seguiram a caminhada unidos.

“Este momento doce pôs um sorriso em meu rosto e aqueceu meu coração”, disse a internauta responsável pela postagem.

“A forma como essa velha senhora segura o seu anjo pela mão para atravessar a rua com ela, exatamente como ela faria com uma criança, é totalmente adorável”, continuou.