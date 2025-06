6 alimentos que podem até parecer inofensivos, mas escondem riscos à saúde

Por mais que eles se mostrem aparentemente opções saudáveis, a tabela nutricional diz outra coisa

Magno Oliver - 29 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Tom Verdoot)

Comer alimentos de forma saudável e nutritiva nem sempre é tão simples quanto as pessoas imaginam. Isso porque alguns alimentos que comemos no dia a dia passam a imagem de saudáveis, mas a verdade na tabela nutricional é totalmente diferente.

6 alimentos que podem até parecer inofensivos, mas escondem riscos à saúde

1. Pães de forma industrializados e/ou alimentos com farinha refinada

Alimentos produzidos com farinha branca, como pães, massas e outras variações, contêm poucos nutrientes e fibras alimentares.

Assim, causam absorção rápida e geram picos altos de glicose no sangue, junto de quedas bruscas que resultam em fadiga e muita fome precoce. Não nutrem bem, causam danos ao organismo e não matam a fome, pois logo você está com a barriga roncando de novo.

2. Saladas prontas embaladas

A impressão é que elas parecem uma escolha saudável e leve para consumo, porém elas vêm acompanhadas de molhos industrializados ricos em conservantes, corantes e realçadores de sabor. Os nutricionistas explicam que a manipulação e o armazenamento prolongado reduzem a qualidade nutricional dos vegetais.

3. Iogurtes aromatizados

Os iogurtes com sabores artificiais levam na composição altas quantidades de açúcar, muitas até maiores que as encontradas em refrigerantes. Assim, o consumo regular contribui para picos glicêmicos e aumento do risco metabólico.

A indicação dos nutricionistas é optar pelo iogurte natural com pedaços de frutas frescas.

4. Sucos industrializados

Os nutricionistas explicam que a população brasileira exagera bastante no consumo de sucos industrializados, principalmente em pó ou caixinha.

Essa bebida têm forte associação a diversos problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2 e problemas na arcada dentária.

Eles são ricos em açúcar e adoçantes artificiais. Outro ponto prejudicial é que o seu alto teor de acidez prejudica o esmalte dos dentes, além de aumentar a acidez do organismo.

5. Barras comerciais de cereal

Elas trazem uma imagem de boa associação à alimentação saudável, mas costumam trazer xarope de glicose, gorduras trans e aromatizantes artificiais. Assim, esses componentes elevam o teor calórico e a carga glicêmica, transformando um possível lanche nutritivo em uma fonte de muito açúcar e gorduras prejudiciais ao corpo.

6. Macarrão instantâneo

Um alimento que fica pronto em 3 minutos, mas que provoca envelhecimento por longos anos.

Assim, o famoso miojo possui altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo.

Comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências graves ao corpo. Sintomas como inchaço e desidratações decorrentes do alto nível de sódio no organismo são frequentes. Outro dano que esse alimento causa é diretamente na pele, deixando a região com aparência de mais cansada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!