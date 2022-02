Contagem regressiva para estudantes goianos solicitarem o Passe Livre

Os estudantes de Goiânia, região Metropolitana e Anápolis têm até o dia 22 de março para solicitarem o Passe Livre Estudantil (PLE).

Na capital, os alunos que vão se cadastrar pela primeira vez devem realizar a solicitação pelo site da Juventude. É necessário enviar CPF, RG, endereço, instituição de ensino, comprovante de matrícula e foto 3×4 digital.

Após a aprovação do cadastro é necessário retirar o cartão do PLE na unidade do Vapt Vupt escolhida no momento da inscrição. Entretanto, a retirada deve ser agendada de maneira prévia.

No entanto, quem deseja se recadastrar, basta acessar o site da Juventude e clicar na aba de recadastramento do PLE.

Para os estudantes de Anápolis, a solicitação deve ser realizada na sala de atendimento do Passe Livre da Urban, situada na sede da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes, ao lado do Terminal Urbano.

Assim como na capital, é preciso estar munido de alguns documentos como CPF, RG, endereço, instituição de ensino, comprovante de matrícula e foto 3×4.

Entretanto, para aqueles que desejam se recadastrar, o procedimento será feito de maneira automáticas pelas instituições de ensino cadastradas.