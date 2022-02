Homem causa confusão generalizada em bar de Anápolis e ainda ameaça policial

Um homem de 29 anos causou uma confusão generalizada na noite deste sábado (05) em um estabelecimento na Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis.

O Portal 6 apurou que os seguranças do local, ao avistarem a viatura da Polícia Militar (PM), solicitaram o reforço, pois havia um cliente alterado.

De acordo com relatos, ele quebrou a porta do estabelecimento, além de agredir trabalhadores com socos e pontapés.

Diante do ocorrido, os militares abordaram o homem que apresentava sinais de agressividade e lesões pelos ataques e por ter quebrado a porta de vidro do local.

Ele foi encaminhado a Central de Flagrantes e durante o caminho ficou ameaçando um dos policiais que atendeu a ocorrência.