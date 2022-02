Quando falamos sobre ciúmes, entenda que não significa que é sobre relacionamentos amorosos. Isso porque o ciúme mora nos mínimos detalhes, até mesmo em coisas materiais. Por isso, hoje vamos falar as razões pelas quais as pessoas sentem ciúmes.

6 motivos que explicam as razões pelas quais as pessoas sentem ciúmes:

1. Insegurança

Em primeiro lugar, uma das principais causas do ciúme é a insegurança. Afinal, é inevitável não associar os dois sentimentos. Por exemplo, em relacionamentos amorosos, o ciumento não permite o parceiro ter contato com outras pessoas, isso é insegurança.

2. Estágio da sua vida

De acordo com especialistas, o ciúme vive em certa fase da sua vida ou relacionamento. Isso porque ele vem nos primeiros namoros da pessoa ou durante a adolescência. Assim, com o passar do tempo, esse sentimento tende a sumir.

3. Desconfiança

Outra coisa que pode desencadear o ciúme é a desconfiança. Em suma, a desconfiança, normalmente, vem de uma má experiência ou algum trauma passado. Logo, se você é ciumento, determine formas de estabelecer a confiança com as pessoas.

4. Medo

Em seguida, temos o medo, o grande terror na vida de um ciumento. Em suma, o medo é uma junção dos sentimentos já citados, é um misto de desconfiança e insegurança.

5. Trauma

Bom, como já citado, o ciúme pode nascer de traumas. Assim, se algum ciumento já tenha vivido alguma situação ruim, seja durante a infância ou não, o sentimento pode se instalar. Por isso, nesses casos, a recomendação é um tratamento psicológico.

6. Projeção de si mesmo

Por fim, um ótimo sinal de ciúme é quando a pessoa projeta a si mesmo nas outras pessoas. Por exemplo, se um homem que foi galinha por muito tempo, ao entrar em um relacionamento pode ter crises de ciúme, fique de olho!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!