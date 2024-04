6 países onde é possível viver bem ganhando um salário mínimo por mês

Ranking internacional listou alguns lugares em que é viável a vida por lá com apenas um rendimento mínimo mensal

Magno Oliver - 19 de abril de 2024

Todo mundo gosta de fazer uma viagem, não é mesmo? A diferença é o destino escolhido.

Alguns destinos muitas vezes oferecem experiências únicas e exclusivas, como paisagens deslumbrantes, cultura rica e serviços de boa qualidade.

Dessa forma, tudo isso só é possível graças ao salário mínimo que se ganha para se viajar. O salário mínimo é uma das políticas monetárias mais importantes da consolidação das leis trabalhistas.

Um ranking da Organização Internacional do Trabalho(OIT) divulgou alguns países com uma boa paridade de poder de compra (PPC) através do salário mínimo.

Com isso, o método compara o poder de compra entre os países e te dá uma avaliação se é possível morar lá ganhando apenas um rendimento mínimo mensal. Confira a lista que separamos.

6 países onde é possível viver bem ganhando um salário mínimo por mês

1. Costa Rica

Tendo o Parque Nacional Manuel Antônio, na província de Puntarenas, como um dos lugares mais visitados da região, a Costa Rica é a primeira indicação de moradia. O salário mínimo por lá é de 352.165 colones (o equivalente atual a US$ 650 ou R$ 3.107, o mais alto da América Latina).

2. Chile

Com atrações como Deserto do Atacama, Cordilheira dos Andes e o Valle Nevado, o Chile também é uma boa indicação. Assim, o salário mínimo por lá é de 440 mil pesos chilenos ( o equivalente a US$ 550 ou R$ 2.629).

3. Uruguai

Localizado ao sul do Brasil, o país é muito atraente, com paisagens incríveis, praias, campos enormes e lindos mares. Assim, o salário mínimo por lá é de 21.107 pesos uruguaios (aproximadamente US$ 550 ou R$ 2.629).

4. Luxemburgo

Um país europeu pequeno e localizado entre Bélgica, Alemanha e França, cheio de parques naturais ao norte. Assim, o custo de vida mensal por pessoa na região é de US$ 2.305 (aproximadamente R$ 12.085,57).

5. Canadá

Esse país norte-americano mundialmente conhecido pelo símbolo cultural mais famoso, a maple leaf, a folha vermelha que ilustra a bandeira do país. Seu poder de compra do salário mínimo brasileiro está em cima dos US$ 2.281 ( aproximadamente R$ 11.959,51).

6. Islândia

Por fim, esse país insular nórdico possui paisagens exuberantes, como vulcões, gêiseres, fontes termais e campos de lava. O pode de compra do salário mínimo por lá está estimado em US$ 2.342 ( aproximadamente R$ 12.279,58)

