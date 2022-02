Jovem topa ir para o mato com desconhecido e acaba chamando a polícia após descobrir quem era o homem

Um jovem, de 18 anos, foi vítima de uma situação assustadora após decidir ir para uma região de mato com um desconhecido para ter relações.

O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro (MG) e foi levado à Polícia local após a vítima ser furtada e agredida.

O garoto contou que estava voltando do trabalho de bicicleta, por volta de 00h, quando encontrou um outro homem de roupas pretas e capuz.

Este desconhecido estava na passarela da BR-050 e parou para conversar com o ciclista.

Após alguns minutos de conversa, ambos partiram para uma região de mata próxima e decidiram tirar as roupas lá mesmo.

Após a relação, o primeiro jovem ciclista percebeu que o ‘parceiro’ estaria deixando o ambiente levando consigo o celular dele e a bicicleta.

Entendendo que se tratava de um furto, ele ainda tentou o impedir e ambos se agrediram, mas o homem foi ainda mais rápido e fugiu.

Em nota, a Polícia Civil informou na última quinta-feira (03) que as investigações sobre o caso continuam e as buscas pelo Iphone 8 Plus e a bicicleta estão acontecendo.