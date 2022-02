Vitor Hugo lança pré-candidatura ao Governo de Goiás e promete defender o legado de Bolsonaro

Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL) lançou a pré-candidatura ao Governo de Goiás.

No vídeo postado pelo parlamentar nas redes sociais, ele promete defender o trabalho e o legado de Bolsonaro, que concorrerá a reeleição.

Além disso, Vitor Hugo afirma que é a única alternativa de direita e conservadora no estado. Ele também diz ter o apoio de vários prefeitos, vereadores, lideranças religiosas, do agronegócio e do setor produtivo.

Recentemente, Bolsonaro se filiou ao Partido Liberal (PL) para concorrer a reeleição. Em Goiás, a sigla vem cortejando Gustavo Mendanha (sem partido), prefeito de Aparecida, para concorrer ao Palácio das Esmeraldas.

Atualmente no Partido Social Liberal (PSL), Vitor Hugo deve deixar a legenda na próxima janela partidária, pois haverá a fusão com o Democratas (DEM) para a formação do União Brasil.

Desta forma, Ronaldo Caiado (DEM) será candidato a reeleição pelo novo partido, enquanto Vitor Hugo deve se filiar ao PL, apesar dos acenos a Mendanha.