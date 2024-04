Vídeo mostra ex e atual esposa de Wilder Morais aos tapas em shopping de Goiânia

Confusão ocorreu durante um encontro para tratar de questões documentais referentes aos filhos do senador

Pedro Hara - 26 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

Vídeo publicado pelo Metrópoles nesta sexta-feira (26) mostra uma briga entre Andressa Alves Mendonça, ex-mulher do senador Wilder Morais (PL),com a atual esposa do parlamentar, Ana Luiza Morais, no Buena Vista Shopping, em Goiânia.

No registro, Andressa é vista dando um tapa no celular de Ana Luiza e tentando agredi-la fisicamente. Ana Luiza se defende e a situação escalona, com troca de agressões físicas.

A confusão ocorreu durante um encontro para tratar de questões documentais referentes aos filhos do senador, no Vapt Vupt do centro comercial.

As autoridades foram chamadas e Ana Luiza afirmou ter sido de chamada de “vagabunda” e “prostituta do Senado”, além de ter recebido cuspida.

*Colaborou Denilson Boaventura