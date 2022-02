Concurso público do Governo de Goiás com 329 vagas está com inscrições abertas

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) anunciou que estão abertas as inscrições para o concurso público que disponibilizará 329 vagas para o cargo de Analista de Gestão Governamental.

As oportunidades abrangem as mais diversas áreas de atuação, como agrimensura, arquitetura, engenharia, gestão e desenvolvimento de pessoas, licitações e contratos, tecnologia da informação, contabilidade e orçamento e finanças.

Com uma carga de 40 horas semanais, os contratados receberão uma remuneração bruta inicial de R$ 4.838,66.

As inscrições serão realizadas de maneira estritamente online e os interessados devem completar o cadastro por meio do site do Instituto AOCP.

O prazo-limite para finalizar o processo é até às 14h do dia 14 de março. Vale ressaltar também que é cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 100.

O processo de seleção será conduzido em duas etapas, ambas constituídas pela realização de provas.

A primeira é objetiva e de caráter eliminatório e classificatório. O segundo exame é uma prova de títulos, de caráter classificatório.

Mais informações sobre os requisitos, atribuições dos cargos e termos dos editais podem ser encontradas também no endereço eletrônico do Instituto AOCP, onde são feitas as inscrições.