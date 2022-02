Grave acidente de trânsito termina com motociclista morto em movimentada avenida de Goiânia

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 42 anos, na Avenida Castelo Branco, no sentido Setor Bueno / Setor Coimbra, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (10).

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima estava conduzindo uma motocicleta pela via quando, nas proximidades do Hospital Samaritano, perdeu o controle da direção.

Na ocasião, acabou jogado para a esquerda e se chocou de imediato com o canteiro central da avenida, o que provocou uma forte queda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir ao local prestar os primeiros socorros, mas os ferimentos foram tão graves que o homem teve o óbito confirmado. Ele foi identificado como Herley César de Melo.

A Polícia Científica esteve na cena do acidente para realização de perícias e o Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo.

Agora, um inquérito policial será instaurado pela DICT para apurar o acidente.