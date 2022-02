Israel e Rodolffo estão entre os confirmados para mega bloquinho de carnaval em Anápolis

Depois das igrejas evangélicas confirmarem a realização dos tradicionais cultos de Carnaval em Anápolis, chegou também a vez da Nobel Eventos preparar uma programação especial para o feriado.

Intitulado “Bloquinho dos Cumpade”, o evento aposta em uma celebração muito comum e apreciada pelo brasileiro, mas que, até então, nunca havia tido um histórico de tradição entre os anapolinos.

Tanto que os entusiastas das festividades carnavalescas sempre tiveram o costume de viajar para outras cidades do estado, como Goiânia e Caldas Novas, para apreciar as grandes produções.

Porém, segundo Werlan Moura, proprietário da Nobel e organizador do evento, o bloquinho vem para mudar de vez essa realidade no município.

“As pessoas não vão precisar sair de Anápolis e enfrentar viagens longas, chuvas e estradas ruins para conseguir curtir um bom feriado”, destacou.

Ao Portal 6, o empresário explicou também que a festa terá início no dia 25 de fevereiro e seguirá até o dia 27, tendo a Estância Nobel como palco das atividades.

Até o momento, duas grandes atrações já foram confirmadas e as demais serão divulgadas até o final da semana.

MC Rogerinho, Wam Baster – considerado o “rei do eletro funk”- e a dupla sertaneja Israel e Rodolffo tem presença garantida na festança, que promete mesclar artistas do sertanejo, funk e pagode.

O evento não terá classificação indicativa e as vendas serão iniciadas já nesta sexta-feira (11), através do site baladapp.com.br.

Em um primeiro momento, as entradas estarão disponíveis apenas pela forma de passaporte, que irá abrangir os três dias do bloquinho pelo valor promocional de R$ 160, já contando com um abadá e também com um copo personalizado do evento.

Posteriormente, conforme explicado por Werlan, os ingressos também começarão a ser liberados por unidades individuais.