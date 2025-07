O que aconteceu no Copázio durante a madrugada

Presença de viaturas chamou atenção de quem passava próximo ao estabelecimento

Da Redação - 06 de julho de 2025

Polícia Militar realizou operação em frente ao bar, no Jundiaí. (Foto: Reprodução)

Durante a madrugada deste domingo (06), a presença de viaturas da Polícia Militar (PM) em frente ao Copázio Chop chamou a atenção de quem passava pela região.

Localizado na Avenida Visconde de Taunay, no Bairro Jundiaí, o estabelecimento é conhecido por funcionar até mais tarde que a maioria dos bares de Anápolis.

O Portal 6 apurou que os militares prestavam apoio à Divisão de Posturas do Município, que realizava uma fiscalização no local.

Durante a operação, os policiais também vistoriaram veículos estacionados na porta do bar.

Três deles foram guinchados por apresentarem irregularidades, como placas ilegíveis e licenciamento atrasado.

A reportagem não conseguiu confirmar se o Copázio foi autuado pela fiscalização.

Desde o início do ano, a Divisão de Posturas do Município tem intensificado as operações, que já resultaram em autuações a estabelecimentos como o Julieta Gastro Bar, também no Jundiaí, e o Leviana, na Avenida Universitária.

