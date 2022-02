Grave acidente envolvendo caminhões deixa dois homens presos nas ferragens na BR-060, em Anápolis

A madrugada desta sexta-feira (11) começou com um grave acidente de trânsito entre dois caminhões, na BR-060, nas proximidades de um posto de combustíveis, em Anápolis.

A dinâmica de como tudo aconteceu ainda é uma incógnita, mas já se sabe que o primeiro veículo estava trafegando pela via quando foi atingido na traseira pelo outro.

Por conta do impacto, dois homens ficaram presos nas ferragens e tiveram de ser socorridos às pressas por equipes do Corpo de Bombeiros.

Ao todo, o resgate precisou contar com o auxílio de sete militares e uma série de ferramentas específicas para o desencarceramento das vítimas de acidentes da mesma natureza.

Assim que os dois foram retirados, tiveram de ser encaminhados à UPA da Vila Esperança. Ambos apresentaram escoriações, contusões na cabeça, tórax e abdômen, além de possível fratura interna.

A frente do segundo caminhão ficou totalmente destruída com a batida. Já a liberação da pista no local do acidente ficou sob responsabilidade da Triunfo Concebra, que é a concessionária da rodovia.