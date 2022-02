3 signos que podem acabar com um relacionamento antes mesmo de começar

Seja por desapego, por intensidade ou por intuição, existem alguns signos do zodíacos que são terríveis e podem facilmente acabar com um relacionamento antes mesmo de começar.

Um grande motivo que os colocam nesta posição de fugir das relações é a quantidade de traumas acumulados com relacionamentos, afinal, eles costumam ser bem intensos.

Diante disso, separamos uma lista com os três principais signos que correm de romances sérios a todo custo. Confira ai!

3 signos podem acabar com um relacionamento antes mesmo de começar:

1. Áries

Este signo tem uma característica nata bastante comum: eles vão de 0 a 100 muito rápido.

Ou seja, ele se apaixona muito rápido e se desapega na mesma intensidade. Não costumam ser muito cautelosos.

E um grande problema dos arianos é fazer promessas no calor do momento e depois desistir de cumprir com a fala.

A dica para vocês é: tenha calma, paciência e respire fundo! Analise por dez vezes antes de tomar alguma atitude preciptada.

2. Virgem

O virginiano pode até realmente gostar da pessoa, mas se certifica em fazer uma complexa avaliação do parceiro antes de se entregar de cabeça.

Optando pela razão, se a compatibilidade se mostrar mais baixa, ele não hesita em abandonar tudo para não quebrar seu coração no futuro.

Para ele, é necessário estarem na mesma conexão, sonhos, projetos e interesses. Caso contrário, muito provavelmente, ele terminará esse relacionamento antes mesmo de começar.

3. Escorpião

Os escorpianos preferem relações mais físicas, mais ‘corpo a corpo’, pois quando envolve a questão ‘confiança’ são extremamente rígidos.

Ou seja, enquanto é algo sem compromisso, não há exigências. Não haverão decepções.

Mas, caso levem a relação adiante, na primeira demonstração de quebra de confiança, eles partirão. E as chances deles ficarem extremamente magoados e remoendo aquilo são enormes.

O problema é que os escorpianos são extremamente intensos. Se envolver com eles é ter certeza que isso poderá ir de 0 a 100, assim como os arianos.

