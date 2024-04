Madonna e equipe ocupam até 90 quartos do Copacabana Palace; hotel faz esquema de privacidade

Tapumes foram colocados para cobrir a piscina para que ninguém possa registrar imagens da rainha do pop.

Folhapress - 30 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Será muito difícil que algum fã consiga chegar perto de Madonna no Copacabana Palace. Isso porque o hotel mais famoso do Rio de Janeiro tem feito um esquema todo especial para preservar a privacidade da artista, que vai se apresentar no próximo sábado (4), na praia.

Tapumes foram colocados para cobrir a piscina para que ninguém possa registrar imagens da rainha do pop. Do Chopin, prédio que fica ao lado, não é mais possível ter uma visão completa do espaço de lazer.

Além disso, a cantora e sua equipe têm cerca de 90 quartos à disposição, e o acesso foi totalmente restrito a novos hóspedes. Enquanto isso, fãs se aglomeram na porta do hotel para tentar ver um aceno da artista.

Apenas os profissionais da equipe e funcionários do hotel circulam pelas dependências. Os restaurantes do Copacabana Palace também estão fechados para visitantes.

Madonna trouxe quatro de seus seis filhos com ela. São eles, David, Mercy, Stell e Stere.

A cantora está hospedada na suíte mais cara do hotel. A Penthouse Suite Ocean View, ou suíte cobertura com vista ao oceano, está voltada para a praia que receberá o show aberto da cantora e, ao todo, tem 104 m², tamanho de um apartamento confortável de três quartos. A suíte, no entanto, tem uma única cama king e recebe no máximo duas pessoas.

Se hospedar no mesmo quarto que a cantora, é claro, não é barato. O preço para passar duas noites na cobertura gira em torno de R$ 42 mil, e Madonna, que chegou nesta segunda (29) ao Brasil, deve passar ao menos seis dias no hotel, até show no próximo sábado.