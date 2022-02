Criança não resiste e morre após encontrar e comer biscoito envenenado que era para o cachorro

Uma criança foi vítima de uma trágica ‘confusão’ ao encontrar um biscoito jogado no chão do quintal e comer o alimento envenenado por engano.

A vítima tinha apenas 02 anos e ainda decidiu compartilhar o doce com a amiga, de 06, que luta há dias pela vida, no hospital de Tototlán, no México.

De acordo com a imprensa local, o biscoito teria sido posto propositalmente pela família. No entanto, a expectativa era que o cachorro comesse, e não a criança.

A justificativa para o ato horrível seria porque o animal latia demais e incomodava todos os integrantes da residência com os barulhos incessantes.

Após as crianças ingerirem o alimento tóxico foram encaminhadas com urgências, porém a mais nova acabou não resistindo e sofreu duas paradas cardíacas.

O presidente municipal, Juan Velásquez, tornou público o apoio à família em luto.

“Hoje é um dia triste para Tototlán. Uma infeliz tragédia causou a morte da pequena Heidy Valeria. Para sua família e amigos, minhas sinceras condolências, você não está sozinho”, disse.