Em Anápolis, Caiado presta reconhecimento aos pastores goianos: “líderes que sustentam a esperança do povo”

O governador Ronaldo Caiado (UNIÃO) prestou reconhecimento aos pastores goianos durante o Culto em Ação de Graças pelo aniversário de 68 anos do presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira, pastor Bertiê Magalhães.

“São vocês, pastores e pastoras, líderes que realmente sustentam a esperança do povo”, destacou ao lembrar que, em momentos difíceis como na pandemia, milhares de pessoas buscaram acolhimento nas igrejas.

Caiado definiu sua participação no evento, ocorrido na última sexta-feira (11), como “uma homenagem e reconhecimento do povo goiano” ao trabalho do religioso, em especial, pela dedicação à área social.

Para o governador, a prática religiosa representa ainda uma ponte para promover solidariedade, como foi evidenciado na repatriação de brasileiros vindos de Wuhan, na China, recebidos em Anápolis no início da pandemia, em 2020.

“Vocês são responsáveis por guiar e orientar nossa sociedade para que tenha amor ao próximo nos momentos mais difíceis. É assim que se constrói uma nação, com princípios éticos”, lembrou.

Trajetória

A Igreja foi fundada em Anápolis em 1940 e é composta por aproximadamente 130 congregações. O líder religioso é membro da denominação desde 1973 e está à frente do templo desde 2002, ano em que a Catedral foi inaugurada.

Antes de chegar à presidência, o pastor Bertiê ocupou o cargo de primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus Madureira por 13 anos.

O tom do discurso do homenageado foi de gratidão. “Um prazer muito grande ter o senhor aqui. Quero agradecer pelas vezes que nos recebeu no Palácio e eventos”, declarou o líder religioso.

“Quero abraçar o nosso governador Ronaldo Caiado, presente aqui neste dia em que comemoramos os 68 anos do pastor Bertiê, um orgulho para todos nós de Goiás”, disse o presidente da Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus em Goiás, bispo Oídes José do Carmo, que também participou da cerimônia.

Já o prefeito Roberto Naves (PP), ressaltou a convergência entre Caiado e o pastor Bertiê. “O senhor faz parte do sucesso do governador Ronaldo Caiado, porque nós temos a sustentação, nós sabemos da sabedoria que o senhor tem para nos ajudar a enfrentar os problemas mais difíceis”.