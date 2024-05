Projeto quer permitir castração química voluntária para reincidente de crimes sexuais

PL também propõe aumento de um ano nas penas mínimas para pessoas que forem pegas praticando esses crimes

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2024

(Foto: Lula Marques / Agência Brasil)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) analisará na quarta-feira (15) um Projeto de Lei (PL) que visa permitir a castração química voluntária para condenados reincidentes por crimes de estupro e violação sexual mediante fraude. O método consiste em privar os impulsos sexuais de forma temporária por meio de hormônios.

Apresentada pelo senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), a proposta recebeu alterações no relatório pelo senador Angelo Coronel (PSD-BA), que retirou a possibilidade de castração física – intervenção cirúrgica de efeitos permanentes – do PL original.

No projeto, o relator também propõe um aumento de um ano nas penas mínimas para pessoas que forem pegas praticando esses crimes. Caso aprovado, a proposta será encaminhada à Câmara dos Deputados.

Além dele, a Comissão também analisará outros 07 projetos relacionados à criminalidade e segurança pública dentre 20 itens da pauta.

Um deles, por exemplo, é PL que torna crime a intolerância política – que é a prática de violência, hostilidade ou qualquer forma de discriminação motivada por orientação política ou partidária.

De autoria do senador Renan Calheiros (MDB-AL), o texto estipula punições para diversas condutas ligadas a intolerância política em áreas do ensino, do acesso a bens e serviços, entre outras.

Além dessa, também será debatido um Projeto de Lei que visa endurecer as penas de crimes de maus-tratos e abandono de incapaz e de exposição de pessoas idosas a perigo de saúde e à integridade física ou psíquica e a criação de uma indenização por tempo de serviço aos servidores comissionados do Senado.