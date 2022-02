Jovem descobre o que não queria após mexer no celular do marido e decide terminar com ele: “vergonha”

Uma jovem compartilhou um relato no Tik Tok contando sobre o recente divórcio e o motivo: ter mexido no celular do parceiro e descoberto o que não queria.

Segundo a usuária da plataforma, ela teria pegado o aparelho para mexer e descobriu que o esposo teria criado um perfil no aplicativo de relacionamento Tinder.

Indignada com a situação, a mulher decidiu vasculhar mais a fundo e acabou percebendo que havia 85 mulheres sendo procuradas pelo homem, mas apáticas aos flertes.

“O que é mais embaraçoso […] que entrar no telefone do seu marido para descobrir que ele está traindo você? Estar vasculhando o telefone do seu homem e descobrir que ele não pode trair você!” comentou.

“Acessar o telefone dele para descobrir que ele está tentando e falhando ativamente em traí-la”, continuou indignada.

Enfurecida, ela relata que toda a situação deixou ela com um mix de sentimentos: “vergonha”.

“Mas ele é tão esquisito e feio e as fotos que ele escolheu para seu perfil são tão embaraçosas que ele não consegue uma única vadia”, disse.

A ideia da exposição, de acordo com a jovem, seria alertar as outras usuárias para que se atentassem aos comportamentos dos esposos.