Jovem vai parar no HEANA ao ser esfaqueado em discussão de bar

Um jovem precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após ser esfaqueado no rosto e no braço durante uma briga de bar.

O caso aconteceu no início da noite desta sexta-feira (11) no bairro Arco Verde, localizado na região Sudeste de Anápolis.

O rapaz, de 21 anos, teria sido lesionado após uma discussão com o possível dono do estabelecimento e supostamente ter dado um tapa no rosto do homem, que não quis deixar barato.

A Polícia Militar foi acionada no local para averiguação, juntamente do Corpo de Bombeiros, que precisou socorrer urgentemente o garoto.

A reportagem do Portal 6 solicitou o quadro de saúde do jovem ao HEANA, mas até o momento da publicação não houve retorno.