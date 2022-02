Anapolino Caio Afiune colhe os frutos de ter entrado no BBB e revela já ter faturado mais de R$ 1,5 milhão

Mesmo não tendo sido o campeão do BBB 21, o anapolino Caio Afiune colhe os frutos do reality show e, em entrevista à coluna Leo Dias do Metrópoles, revelou ter faturado mais de R$ 1,5 milhão após deixar o confinamento.

“Já fiz o valor do prêmio, sim, automaticamente já faço outros investimentos. Tá cada dia melhor, num nível que a gente nem imaginava”, comemorou.

11º a ser eliminado do BBB 21, Caio saiu com a imagem limpa e hoje, depois de um ano e meio, conta com mais de 5,6 milhões de seguidores no Instagram.

Recentemente, assinou com a agência Talismã, criada por Virgínia Fonseca, para dar um upgrade nos trabalhos como influenciador digital.

Apesar disso, segue tendo residência fixa e negócios rurais em Anápolis — onde vive com a família. “Foram várias mudanças [desde o BBB 21], foram vários aprendizados e vários sonhos realizados”, elenca.

“Um mundo que era tão distante pra mim, hoje consigo viver e conhecer várias pessoas e oportunidades novas”, completa.

“Um cara que trabalhava com fazenda, onde a única tecnologia era das máquinas agrícolas, hoje vive com a tecnologia de um celular que atinge o mundo inteiro”, arremata.

Sobre participar de outro reality show, Caio Afiune afirma que não descarta e está aberto a analisar todas possibilidades de oportunidades que surgirem.