Um homem de 29 anos foi preso nesta semana em uma estrada da Califórnia, nos Estados Unidos, enquanto levava um jacaré vivo no assoalho do veículo. Ao ser questionado pela polícia, ele afirmou que apenas cuidava do animal de um amigo.

A polícia da cidade de Anderson foi acionada na última terça-feira (08) para averiguar um possível motorista dirigindo embriagado. Eles então abordaram Tyler Watson, 29, que apesar de passar no teste do bafômetro, tinha um mandado de prisão pendente.

Segundo informações da polícia, postadas em seu perfil no Facebook, Watson havia violado a liberdade condicional e, por causa desse mandado, foi detido. Foi nesse momento que ele falou aos policiais sobre o jacaré que levava vivo no assoalho do carro.

Watson afirmou que o animal era de um amigo preso recentemente. Oficiais do Departamento de Pesca e Vida Selvagem foram ao local e recolheram o jacaré. Já Watson foi preso pelo mandado anterior e responderá pela posse do animal selvagem.