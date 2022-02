A adolescência é uma fase muito complexa na vida de todo mundo, não podemos negar. Isso porque ela vem carregada de incertezas, inseguranças, sonhos, desejos e curiosidades. E é por isso, que nesta época acabamos cometendo alguns erros, que acabam afetando nossa vida inteira. Foi pensando disso que hoje trouxemos alguns conselhos que talvez você gostaria de ter escutado quando era jovem. Veja:

6 conselhos que todo adulto gostaria de ter escutado quando ainda era adolescente:

1. Guarde grana para o futuro

Primeiramente, vamos ao conselho principal. Afinal, quem é que não queria ter guardado dinheiro enquanto não possuía muitas contas, não é mesmo? Logo, se você é adolescente e está aqui, economize!

2. Amigos não são para sempre

Em seguida, os jovens sempre acham que os amigos são as melhores e mais importantes pessoas em nossas vidas. Todavia, com o passar dos anos, percebemos que a grande maioria de quem possuíamos por perto, ficaram para trás.

3. Baladas cansam bastante

Ao lado dos amigos passageiros, também estão as baladas passageiras que íamos quando éramos adolescentes. Basicamente, esses ambientes só serviam para abrirem as portas para os perigos da rua e deixar aquela ressaca no outro dia.

4. Estude

Este é um dos conselhos mais preciosos! Isso porque, quem não gostaria de não ter estudado mais enquanto tinha tempo? Além disso, o período de adolescência é perfeito para isso, porque é quando temos energia e curiosidade.

5. Trabalhe se possível

Só porque se é jovem, não quer dizer que não se deve trabalhar. Inclusive, o governo federal possui diversos programas para possibilitar trabalho aos adolescentes. Por isso, sempre que der, trabalhe, sem deixar os estudos de lado!

6. Ouça seus pais

Por fim, e não menos importante, escutar os pais é um dos principais conselhos. Afinal, eles são nossos únicos aliados de fato e possuem experiência para nos passar!

