Nem todos tem a oportunidade de passar o Ano Novo acompanhados e com a família, seja por motivos de trabalho, distância ou até mesmo, porque os parentes não são tão tradicionais.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista de opções de coisas para se fazer nessa época, caso você esteja vivenciando momentos solitários.

6 conselhos que quem vai passar o Ano Novo solteiro deve seguir

1. Junte-se aos outros amigos solteiros e deem uma festa

É uma excelente opção pois vocês poderão montar a ceia com as comidas que preferirem e claro, as bebidas que desejarem.

E a melhor parte: poderão se livrar dos questionamentos sobre ‘as namoradinhas’ e as piadas sobre o pavê.

2. Faça uma ceia somente para você

Nesta opção, é interessante que você poderá ditar as próprias regras.

Caso queira comer a sobremesa antes da comida e antes de 00h é permitido. E caso preferir o arroz sem as passas, está tudo bem também.

3. Maratone comédias natalinas

Uma ótima opção para quem não é fã de cozinhar e prefere ficar quietinho mesmo é: maratonar comédias de natal.

‘Esqueceram de mim’, ‘As crônicas de Natal’, ‘Shrek- Bate o sino’ são algumas alternativas presentes na Netflix.

4. Vá para outra festa

É bastante tradicional acontecerem eventos nas cidade na virada do ano.

Procure saber onde acontecerá e vá curtir muito, afinal, ficar na ‘bad’ em casa em plena noite de Ano Novo é terrível.

5. Viaje

Apesar de estar um pouco em cima da hora, com certeza restaram vagas em hotéis e pousadas em alguma cidade próxima, que dê para ir de ônibus ou até mesmo de carro.

A melhor parte é que no primeiro dia do próximo ano, você estará se deliciando com um café da manhã diferenciado.

6. Ceie no réveillon em algum restaurante

Se absolutamente nada der certo, diversos restaurantes organizam jantares, mesas de frutas e diversão para aqueles que irão passar esta data sozinho.

A maior vantagem é poder desfrutar de uma comida maravilhosa sem ter que se preocupar com o preparo e muito menos com as louças no outro dia.