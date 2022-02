Representando Goiás, bailarino vence prêmio na Suíça e ganha bolsa em várias instituições internacionais

O bailarino Miguel Oliveira, de 16 anos, brilhou em um dos maiores festivais de dança do mundo representando a Escola do Futuro em Artes Basileu França (EFG), localizada em Goiânia.

Miguel venceu o prêmio de “Melhor Jovem Talento” no Prix de Lausanne, realizado em Montreux, na Suíça, entre os últimos dias 30 de janeiro e 06 de fevereiro.

Natural de Brasília, começou a dançar aos 05 anos e aos 13 ingressou no Balé do Teatro Escola Basileu França, sob coordenação de Simone Malta, que o acompanhou na viagem ao exterior.

Por conta do resultado, Miguel ganhou bolsa de estudos em grandes instituições internacionais, como: Houston Ballet Academy, Palluca University of Dance Dresden, Oslo National Academy of The Arts, Royal Ballet School Antuérpia e Universidade da Carolina do Norte.

A escolha do jovem foi o Hamburgo Ballet School/John Neumeier, em Hamburgo, na Alemanha.

“Todos os bailarinos podiam ter o privilégio que tive. Isso seria incrível, ter aula com professores do mundo inteiro, poder se apresentar para milhares de pessoas por meio das transmissões. É algo único e que me acrescentou muito”, afirmou Miguel.

Em abril, Miguel e mais 12 bailarinos do Balé Basileu França também irão representar Goiás em outro grande concurso, o Youth America Grand Prix (YAGP), na Flórida.