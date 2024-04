Idoso é preso após dar prazo de 30 dias para mulher morrer ou voltar com ele

Vítima era intimidada por mensagens de áudio, nos quais o suspeito dizia como iria cometer o crime

Thiago Alonso - 26 de abril de 2024

Suspeito foi preso nesta terça-feira (23). (Foto: Reprodução/Policia Militar)

Um idoso, de 62 anos, foi preso na última terça-feira (23), em Caldas Novas, no Sul goiano, após ameaçar matar a ex-mulher caso ela não voltasse com ele em um prazo de, no máximo, 30 dias.

Conforme a Polícia Civil (PC), o suspeito teria mandado áudios para a vítima fazendo as intimidações.

Em uma das mensagens, o suposto autor chega a dizer que, caso não reatassem o namoro, ele a mataria e deixaria o filho do casal órfão. “Qualquer um cuida dele”, teria afirmado.

O idoso teria até mesmo a contar para a vítima que, após matá-la, tiraria a própria vida na sequência, apontando que: “você não vai ser minha e de mais ninguém”.

O ex-marido, que é pedreiro, ainda teria dito que estava trabalhando somente para juntar dinheiro e comprar uma arma de fogo a fim de cometer o crime.

Assim, a ex-esposa denunciou o caso, acarretando na prisão em flagrante do idoso, que ocorreu na última terça-feira (23).

A Polícia Militar (PM) também relatou que a mulher teria acionado as autoridades há cerca de 90 dias, pois ele teria impedido que ela pegasse os pertences dela em casa após a separação, pois não aceitava o fim do relacionamento.

A vítima chegou a conseguir uma medida protetiva contra o ex-marido, mas o prazo já havia vencido.

Agora, as autoridades competentes realizarão as devidas investigações sobre o caso.