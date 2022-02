Saneago anuncia manutenção que pode deixar vários bairros de Anápolis sem água

A Saneago anunciou que terá de realizar, na próxima quinta-feira (17), uma manutenção no sistema da Estação Elevatória de Água Tratada R3/Santo André, em Anápolis.

Com isso, toda a região do Sistema DAIA poderá ser afetada com o desabastecimento a partir das 07h30, quando se dará o início dos trabalhos.

Apesar da previsão de concluir os serviços no início da tarde, o abastecimento só deve ser totalmente normalizado durante a noite.

Segundo a Companhia de Saneamento, imóveis que possuem caixa d’água bem dimensionada não sentirão o desabastecimento.

“Solicitamos a compreensão da população e o uso consciente das reservas domiciliares de água tratada”, conclui em comunicado.

Veja os bairros afetados:

Centro de Reservação São João

Bairro Itatiaia

Bairro São João

Calixtolândia

Parque das Primaveras

Parque São João

Residencial Pedro Ludovico

Residencial Arco Íris

Residencial Geovane Braga

Setor Polocentro

Centro de Reservação Vivian Park

Bairro Vivian Parque

Residencail Reny Cury

Residencial Copacabana

Residencial Morumbi

Sitios de Recreio Vale das Laranjeiras

Vila Mariana

Vivian Park