Moradores de bairro ‘sensação’ de Anápolis sofrem com lixo, mau cheiro e ratos: “não tem nem perspectiva de coleta esse ano”

Apesar do crescimento do setor imobiliário, com grandes casas sendo construídas na região, serviços básicos ainda não foram consagrados

Samuel Leão - 27 de abril de 2024

Lixo espalhado no bairro Residencial Campos do Jordão. (Foto: Reprodução)

Em um dos mais novos bairros de Anápolis – visado por corretores como uma área com grande potencial de crescimento – moradores se veem obrigados a viver sem contar com um serviço essencial.

Isso porque, apesar do potencial da região, pessoas têm sofrido com a ausência da coleta de lixo regular, já que uma única pequena lixeira colocada na região transborda com a demanda e preenche as ruas com restos fétidos.

A situação ocorre no Residencial Campos do Jordão, situado entre os bairros Recanto do Sol e Parque Brasília, pela lateral da BR-153.

Ao Portal 6, moradores relataram que a Quebec Ambiental, terceirizada responsável pelo serviço na cidade, teria afirmado que o contrato firmado com a Prefeitura de Anápolis não inclui a região.

“Essa aqui é a única caçamba disponível para a coleta. Pessoal da Quebec falou que, nos próximos 15 dias, vão tentar colocar mais duas espalhadas pelo bairro, mas é só. Esse ano não tem perspectiva de coleta no bairro, aqui você vê a situação, muito lixo”, contou o jovem Henrique Bragança, de 29 anos.

A situação se agrava pelo cenário inóspito, criando, nos lotes baldios, um ambiente propício para o surgimento de pragas como ratos e baratas. Além disso, a segurança também acaba ficando ameaçada pela falta de cuidado com a área.

“Muito pássaro em volta, tem morador que fala que tem rato entrando em casa. Agora que o pessoal roçou, porque estava com o mato muito alto, até perigoso deixar lixo aqui à noite, tem gente que não consegue vir de dia, já é deserto, se tiver um ladrão sabe onde a pessoa vai parar para deixar o lixo.”, complementou.

O morador ainda ressaltou que, de tempos em tempos, o único contêiner disponibilizado para o bairro todo é recolhido. Entretanto, durante o procedimento, boa parte do lixo é jogada no chão e deixada caída nos lotes desocupados.

A reportagem entrou em contato com a Quebec Ambiental, para solicitar um esclarecimento acerca do funcionamento dos serviços da empresa na região, assim como as possibilidades de melhorar a realidade.

Em resposta, foi sustentado que uma reunião com os moradores já foi realizada, a fim de encontrar formas de atender melhor a demanda. Porém, uma perspectiva de implementação do serviço de coleta também não foi

Confira a nota emitida na íntegra: