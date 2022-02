Plataforma permite que trabalhador encontre vagas de emprego disponíveis no DAIA

Os trabalhadores que desejam trabalhar no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) terão mais uma opção para acessar as vagas de emprego disponíveis nas indústrias.

A plataforma Daia Mais Emprego, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), está realizando a captação de vagas que estão abertas nas empresas.

O objetivo é fazer um levantamento das oportunidades que estão disponíveis nas indústrias e intermediar o caminho entre trabalhador e empresa.

Ao Portal 6, Maria Luisa, representante do Sine no DAIA comentou sobre a parceria e as ações que estão sendo realizadas.

“Estão sendo feitas visitas agendadas com os empresários e pretendemos angariar todas as oportunidades para ajudar tanto a empresa quanto o cidadão”, explicou.

Os currículos podem ser cadastrados diretamente pelo site www.daiamaisemprego.com.br e as vagas podem ser encontradas nas unidades do Sine.

Entre as oportunidades de emprego estão para Auxiliar de Produção (10 vagas), Assistente Operacional (05) e Cozinheira (10).