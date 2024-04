Escorpiões e lacraias invadem casas por falta de manutenção em cemitérios de Anápolis: “parece até abandonado”

Mato alto, escorpiões, lacraias e um sentimento geral de insegurança. Não é exatamente o roteiro esperado em uma visita ao cemitério, para prestar homenagem a um amigo ou ente querido.

Infelizmente, segundo denúncias encaminhadas ao Portal 6, é isso o que os anapolinos estão encontrando, seja no Cemitério São Miguel ou no Cemitério Park – ambos administrados pela Prefeitura de Anápolis – durante os últimos meses.

Foi o que Islaine Dias, que mora ao fundo do Cemitério São Miguel, contou à reportagem nesta quarta-feira (23).

“Quando alguém vai lá limpar, limpa e poda só a fachada, para parecer que fez serviço. No fundo, é literalmente um mato, parece até abandonado”, afirmou.

Para ela, a maior preocupação não é simplesmente a estética do lugar, mas sim a segurança das próprias crianças.

“Tenho um bebê de quatro meses e uma menina de quase dois anos. Direto lá em casa aparece escorpião, lacraia, bicho muito perigoso. Eu não posso nem ter a segurança de deixar a mais velha lá no quintal brincando sozinha por conta disso”, denunciou.

Bernardo Galvão, de 47 anos, tem o costume de ir no local mensalmente, desde que perdeu a bisavó, em 2008. Segundo ele, de dois anos para cá, a conservação do local caiu muito.

“Antes até que era bonitinho, dava para ir, prestar os respeitos. Mas desses tempos para cá, além de parecer que está no meio de uma floresta, ainda tem que tomar cuidado para não ser picado”, lamentou.

A situação, infelizmente, não se restringe apenas ao São Miguel, como já foi dito. No Cemitério Park, como afirmou um dos funcionários do local, o problema “só muda de endereço”.

“Já trabalhei aqui e lá. Não nessa parte da manutenção e limpeza, mas em outro setor. É a mesma coisa. Parece que só muda o endereço”, resumiu.

O que diz a Prefeitura

Questionada pelo Portal 6, a Prefeitura afirmou que, mensalmente, realiza a manutenção das instalações. Porém, durante a época de chuvas, o crescimento excessivo do mato demandou uma atenção especial.

Além disso, garantiu que, com o fim da estiagem “está sendo implementada uma força-tarefa para realizar uma limpeza completa em todos os cemitérios do município nos próximos dias”.

Leia a nota na íntegra:

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, informa que nesta quinta-feira (25) foi realizada uma vistoria nos cemitérios para verificar as condições e identificar possíveis manutenções necessárias. Durante o período chuvoso, a manutenção tornou-se desafiadora, sendo realizada mensalmente; no entanto, o crescimento excessivo do mato nesse período demandou atenção especial.

Com a chegada da estiagem, está sendo implementada uma força-tarefa para realizar uma limpeza completa em todos os cemitérios do município nos próximos dias. Além disso, a limpeza dos cemitérios é realizada semanalmente por equipes volantes, responsáveis pela retirada de coroas de flores e pequenas limpezas.