É comum que em alguns momentos da relação não sejam tão animados quanto outros. Entretanto, às vezes é a hora de você apimentar o seu relacionamento.

Assim sendo, preparamos uma lista com alguns sinais que indicam que vocês precisam realizarem outras coisas na relação.

6 sinais que revelam que está na hora de você apimentar o seu relacionamento

1. O que amor?

Em primeiro lugar um sinal que indica que está passando da hora de apimentar a relação.

Se vocês não tem relações há muito tempo isso quer dizer que está na hora de incrementar e experimentar coisas novas.

2. Vocês fazem sempre as mesmas coisas

Parece que o relacionamento e a vida a dois caiu na rotina? Então talvez seja a hora de mudar, incluir algum fetiche, fantasia, enfim, são várias as opções.

A queda na rotina e a monotonia são uma das principais causas de término de relacionamentos, portanto, fique de olho.

3. Desânimo

Depois de um tempo juntos você já não sente mais aquela animação do início do relacionamento?

O desânimo na hora de estar com a pessoa amada pode ser um sinal de que você está passando por um momento de turbulência e que talvez seja a hora de adicionar coisas novas na relação.

4. Aparência desleixada

Ninguém gosta de estar alguém que não se cuida. Assim sendo, se você mantém a sua aparência desleixada é sinal de que a paixão não é mais como a de antigamente.

Desta forma, é hora de investir em coisas para apimentar o relacionamento e passar a cuidar melhor de si mesmo.

5. Falta de atenção

Não existe mais zelo com a pessoa amada na relação? Se este for o caso, uma maneira de mudar este quadro é testar novas coisas na relação com o intuito de criar algo novo.

6. Não fazem mais coisas juntos

Por fim, um sinal que pode parecer pouco, mas revela muito. Se vocês pararam de fazer coisas juntos, é indício de que está na hora de apimentar a relação, então fique atento.

