Conselho de Ética da Câmara de Goiânia recebe denúncia grave e “vereador palhaço” pode perder o mandato

Conhecido recentemente por se vestir de palhaço na tribuna da Câmara de Vereadores de Goiânia, o Sargento Novandir (Republicanos) pode perder o mandato no legislativo municipal.

Ele passará por investigação do Conselho de Ética da Casa após grave denúncia protocolada pelo Movimento Brasil Livre (MBL). A representação foi apresentada nesta quinta-feira (17).

De acordo com o MBL, dois integrantes foram empurrados enquanto interpelavam Novandir. Além disso, o celular com os quais gravavam as cenas teria sido tomado pelo vereador.

Ainda segundo o relato, após pegar o aparelho, o vereador tentou apagar os vídeos que poderiam lhe causar transtornos no Conselho de Ética da Casa.

Ao O Popular, Novandir negou as acusações e afirmou que não conhece o Movimento Brasil Livre.