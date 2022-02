Especialista em roubos de carros luxuosos morre em confronto com a CPE Anápolis

A noite de quarta-feira (16) foi marcada por um confronto policial que resultou na morte de um criminoso de alta periculosidade que seria autor de vários roubos de veículos luxuosos em cidades goianas.

As informações iniciais obtidas pela Polícia Militar era que ele, que tinha 22 anos, estaria em um bar, na zona rural de Corumbá, e que planejava um homicídio pela região.

Equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis estiveram no local e iniciaram a abordagem. Ao pedirem para que o suspeito colocasse a mão na cabeça, ele teria já sacado uma arma e efetuado vários disparos contra os policiais, que revidaram.

Nenhum militar ficou ferido e, como não havia sinal de celular, foram os próprios agentes que socorreram o rapaz, apreenderam a arma, e o encaminharam até o hospital mais próximo. Na unidade de saúde, o óbito foi constatado.

Histórico

De acordo com a CPE Anápolis, o criminoso seria faccionado, teria em aberto um mandado de prisão por homicídio e já era conhecido entre as autoridades pelos roubos de veículos e propriedades rurais.

Dentre os registros existentes no nome dele, há casos em que, durante as ações delituosas, vítimas teriam sido levadas como reféns, alvejadas com disparos de arma de fogo e até deixadas amarradas dentro de casa.