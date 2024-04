Motoristas de Anápolis podem perder CNH por conta de infração gravíssima na Avenida Brasil

Portal 6 esteve no local e flagrou diversos condutores cometendo o ato em questão de poucos minutos

Davi Galvão - 19 de abril de 2024

Trecho sob o viaduto que passa pela Avenida Brasil. (Foto: Davi Galvão)

Às vezes, a pressa por alguns minutinhos a mais no trânsito pode fazer com que motoristas resolvam “cortar caminho” em locais proibidos, não sendo esta prática restrita a nenhuma região específica do país.

Em Anápolis, por exemplo, são diversos os trechos da cidade nos quais condutores realizam o famoso “gato” – inclusive em vias bastante movimentadas e conhecidas.

Este é o caso, por exemplo, do cruzamento entre a Av. Goiás e a Av. Brasil Norte – duas das maiores e principais vias da cidade – localizadas na região Central, em frente à Prefeitura do município.

Especialmente em horários de pico, é natural que filas de carros se formem em frente à luz vermelha dos semáforos, o que deixa o tráfego na região um pouco mais lento.

Acontece que, sob o viaduto, diversos veículos resolvem utilizar a elevação destinada para cadeirantes como um atalho.

O Portal 6 esteve presente no local no começo da tarde desta sexta-feira (19) e conseguiu, em um intervalo de poucos minutos, gravar vários condutores realizando a manobra proibida.

Assim, cortando caminho sob o viaduto, carros e motos conseguiam contornar o semáforo da Av. Brasil, precisando apenas costurar o caminho para voltar a entrar no “vai e vem” do trânsito.

O grande problema é que, embora muito comum, prática também configura uma infração gravíssima no Código de Trânsito Brasileiro (CBT), com multa de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ou seja, algumas advertências do tipo podem ser suficientes para fazer com que o condutor “estoure” o limite da CNH e fique impossibilitado de dirigir.

O Portal 6 tentou contato com a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), para comentar melhor sobre o caso e como funciona a fiscalização nesse tipo de situação, porém, não houve retorno em tempo hábil.