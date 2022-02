Mulher deixa o marido após dar presente de aniversário para ele e fazer descoberta íntima: “mudou minha vida”

No ano de 2020, uma mulher casada, de 36 anos, decidiu presentear o parceiro no aniversário com uma relação à três, ela só não imaginava que faria uma descoberta para mudar o destino da vida.

Apesar de serem unidos há anos e terem dois filhos, depois da ocasião a esposa acabou se encantando com a experiência nova e as sensações vividas.

“Experimentando essa interação íntima com uma mulher pela primeira vez, a profundidade física e emocional foi muito intensa. Eu estava tipo: meu Deus, isso é o que está faltando”, comentou a mulher em um vídeo no Tik Tok.

Segundo a usuária da plataforma, somente depois da ‘surpresa’ que se deu conta do que estava sentindo: “eu disse a mim mesma: é por isso que tenho sido tão infeliz no meu casamento”.

Ela salientou que vivia uma relação de comodismo com o esposo e sem emoção alguma.

“Meu relacionamento com meu marido, emocionalmente, parecia tão superficial e solitário em comparação com minha conexão com a mulher”, pontuou.

Agora, a moça se assumiu ainda ateia, pois foi criada com ensinamentos de que pessoas da comunidade LGBTQIA+ vão para o inferno e, sendo assim, prefere não acreditar em Deus.