Nem todo mundo é só sorrisos e simpatia com alguém que não curte muito e tá tudo bem, vida que segue

Magno Oliver - 03 de abril de 2024

(Foto: Ilustração/Bacila Vlad/Unplash)

Que nem mesmo Jesus Cristo conseguiu agradar a todo mundo isso bem sabemos, não é mesmo? Mas e quando isso é com a gente, quais são os sinais?

Acontece quem nem todo sorriso de bom dia e simpatia estampados no rosto podem ser verdadeiros. Muitas vezes, as pessoas podem se aproximar de alguém por conta de algum tipo de interesse e depois causar um estrago em nossas vidas, seja por inveja ou apenas por caráter ruim.

Dessa forma, é fundamental se atentar aos sinais e não se deixar enganar pelas mentiras contadas por essa pessoas.

Confira a lista abaixo e fique esperto com quem está ao seu redor, principalmente no campo da amizade e do trabalho.

6 sinais que indicam que uma pessoa não gosta de você

1. Evita ao máximo ter contato visual com você

Evitar é um primeiro ponto a se atentar. Assim, quando alguém evita fazer contato visual ou desvia o olhar quando você está por perto, pode ser um sinal de desconforto ou desinteresse em falar com você. Basta olhar ao redor.

2. Não economiza em usar desculpas para evitar estar junto de ti

A pessoa frequentemente arranja desculpas para evitar passar tempo contigo ou cancela planos de última hora. Tenha cuidado, pois isso pode ser um sinal de que ela não está muito a fim da sua companhia ou prefere evitar sua presença por algum motivo.

3. Não tem nenhum tipo de de iniciativa para se aproximar de você

Se a pessoa raramente inicia conversas ou interações contigo e parece sempre preferir a companhia de outros grupos, fique alerta. Pois isso pode ser um sinal de que ela não se sente confortável ou interessada em sua presença e faz muito pouco caso da sua pessoa ali.

4. Não te inclui em rolês, planos ou atividades com a galera

Se a pessoa frequentemente faz planos, chama para rolês ou organiza atividades sociais, mas não te convida, uma péssima notícia está por vir. Caso também ela pareça evitar incluir você nas coisas com os amigos em comum, pode ser um indicativo de que não deseja sua amizade.

5. Expressa total desinteresse em te conhecer de forma mais aprofundada

Se, mesmo após várias interações, a pessoa demonstra pouco interesse em conhecer mais sobre sua vida, interesses ou opiniões, pode indicar falta de interesse genuíno em construir um relacionamento ou amizade contigo. Dessa forma, ela acaba sempre te respondendo de forma breve e pouco engajada em suas atitudes e isso pode indicar falta de interesse ou vontade de encerrar a conversa rapidamente.

6. Não demonstra empatia ou preocupação com você

Por fim, quando alguém não demonstra interesse genuíno em seus problemas, dificuldades ou conquistas, pode indicar falta de empatia ou preocupação com seu bem-estar emocional. Caso você note que ela está de total foda-se para os seus sentimentos e emoções, há uma falta de empatia aí. Na ausência de reciprocidade, não te demore muito. Siga seu caminho, tem mais gente incrível por esse mundão à fora.

