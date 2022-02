Mulher dirigindo carro de luxo em Goiânia bate em ônibus e desce bebendo cerveja

Uma colisão envolvendo um ônibus do transporte coletivo e uma caminhonete foi registrada na manhã desta quinta-feira (17), na Avenida 85, no Setor Bueno, em Goiânia.

A colisão teria ocorrido no momento em que o ônibus parou no ponto para realizar o embarque de passageiros. Com o choque, tanto a traseira do coletivo quanto a caminhonete sofreram avarias.

Uma testemunha registrou o momento em que a condutora do veículo, uma mulher de 33 anos, desce da caminhonete de uma maneira surpreendente, com uma garrafa de cerveja na mão e fumando um cigarro.

Entretanto, com a chegada da Polícia Militar (PM), a mulher guardou a garrafa na bolsa. Ela também se recusou a fazer o teste do bafômetro. O veículo foi apreendido pois estava com a documentação atrasada.

A PM, a condutora afirmou que passou a noite bebendo em uma loja de conveniência em um posto de combustível. Ela foi embora do local em um carro de aplicativo.