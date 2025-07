Placa em cafeteria chama atenção com ‘gírias’ regionais de Goiânia

Estrutura foi colocada na entrada de estabelecimento no Setor Leste Universitário

Thiago Alonso - 02 de julho de 2025

Placa chama atenção em cafeteria de Goiânia. (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Dialetos populares são vistos em todo o país, com gírias e ditados se destacando de região para região e em Goiás isso não é diferente, como os vários jargões clássicos da ‘Terra do Pequi’.

Em Goiânia, por exemplo, uma placa chamou atenção por usar variações do termo ‘coisar’, que já é comumente conhecido por aqui, na porta de uma cafeteria, no Setor Leste Universitário.

“Café para descoisar as coisas que estão coisadas”, diz o texto, está escrito com giz no aviso visual.

A placa, que foi colocada como ‘boas-vindas’ na entrada do estabelecimento, ainda acompanha letras bem desenhadas com as gírias regionais.

Logo abaixo, uma mensagem de “Bom Dia” está em destaque, se alinhando junto a desenhos que dão um aspecto convidativo. Afinal, um bom convite é algo bem coisado, não é mesmo?

