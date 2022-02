Um mês após início de vacinação infantil, municípios agem para melhorar baixos índices de Goiás

Após um mês do início da vacinação entre crianças de 05 e 11 anos contra Covid-19, Goiás anda a passos lentos. Apenas 153 mil primeiras doses foram aplicadas no estado, o que contempla cerca de 21% do necessário para esta faixa etária.

De acordo com o painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES), enquanto isso nos hospitais, 80% dos leitos pediátricos de enfermaria para Covid-19 seguem ocupados, enquanto nas vagas de UTI, 45% das 31 unidades infantis estão disponíveis.

Como forma de combater a defasagem pela qual o estado passa, alguns municípios adotaram medidas que visam estimular a aplicação do imunizante nas crianças.

Em Goiânia, por exemplo, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) anunciou que começará na sexta-feira (18) a vacinação contra Covid-19 em crianças e adolescentes nas instituições de ensino no município.

“A aplicação será, de modo geral, nas salas de aula, segundo recomendações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Haverá, ainda, dias específicos em que contaremos com as vans da VacinAção, ampliando as possibilidades de atendimento”, explicou.

Vizinha à capital goiana, Aparecida já havia adotado um plano semelhante. Ainda no dia 20 de fevereiro, a cidade começou uma “maratona” em todas as 84 unidades de ensino locais, sejam elas públicas ou privadas.

De acordo com o planejamento do município, todas elas terão recebido as equipes de imunização até o dia 04 de março. Além disso, a vacina pediátrica é aplicada em outros sete pontos fixos.

De forma mais tímida, Anápolis anunciou que também faria vacinação nas escolas. Porém, apenas poucos pontos foram escolhidos para receberem as aplicações, de forma escalonada, ao longo de fevereiro.

A próxima unidade educacional a receber a campanha, que começou no dia 09, será a Escola Municipal Moacyr Romeo Costa. As aplicações serão feitas no dia 21, entre 7h às 11h, e no dia 22, das 13h às 17h.

Na sequência, a Escola Municipal Clóvis Guerra concluirá a iniciativa, com vacinação no dia 23, das 13h às 17h, e no dia 24, das 7h às 11h.

Vale lembrar que o imunizante não é exclusivo para os estudantes das instituições, estando também disponível para as demais crianças que forem levadas para o local, na presença de pais ou responsáveis.

Funk da vacina

Em um âmbito diferente, a prefeitura de Luziânia, no Entorno do DF, divulgou um vídeo nas redes sociais com um “funk da vacina”, o que acabou viralizando nas redes sociais, com mais de 1,3 milhão de visualizações.

“Já tomei sarampo, pólio, rotavírus, BCG. Já tomei meningocócica, hepatite, DTP. Já mandei febre amarela, vou tomar HPV. E tu com essa frescura o que houve com você?”, diz a canção.

A música ainda chama a atenção para que os pais levem as crianças para os postos de vacinação e sejam protegidas conta a Covid-19.

Confira: