Encontro de Brechós de Anápolis terá descontos especiais para quem ajudar com doações às vítimas do RS

Evento, que contará com peças a partir de R$ 3, já tem data e horário para acontecer

Thiago Alonso - 09 de maio de 2024

Doações serão destinadas às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul. (Foto: Reprodução/Encontrei)

Com o intuito de angariar doações para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, será realizado neste sábado (11), em Anápolis, mais uma edição do “Encontrei Exposição de Brechós”, que conta com itens a partir de R$ 3.

O evento itinerante, dessa vez, ocorrerá no Feirão da Alexandrina, na região Norte da cidade. A programação tem início às 08h, finalizando às 19h.

Apesar da entrada ser gratuita, será cobrada uma espécie de “ingresso solidário”, por meio de doações de mantimentos não perecíveis, água, ou produtos de higiene pessoal.

Assim, quem ajudar com as contribuições, receberá um desconto que pode variar de 5% a 10%, podendo ser utilizado em qualquer uma das mais de 25 bancas dos brechós.

Além disso, o Encontrei também contará com um estande fixo, onde estará recebendo doações extras para as vítimas da tragédia no Sul do país.