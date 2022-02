Há dias que passamos mais desanimados que o normal. Bom, e nessas horas não tem como botar a culpa no signo ou no universo. Isso porque há atitudes que, silenciosamente, podem estar arruinando sua vida. Por isso, hoje vamos falar algumas delas!

6 atitudes silenciosas que você tem no dia a dia e está arruinando sua vida:

1. Procrastinar

Em primeiro lugar, vamos começar com a procrastinação. E, ok se você for mestre nessa arte. Porém, saiba que isso pode entrar e afetar a sua vida inteira — até enquanto você está supostamente sendo produtivo.

2. Ser ansioso

Em seguida, se você é daqueles que preocupa-se demais com o futuro, saiba que isso pode estar afetando sua vida. Isso porque, pensar demais no amanhã, nos impede de viver o hoje. Logo, é hora de treinar sua mente para parar com isso.

3. Cabeça ficar só no passado

Em contrapartida, ficar pensando demais no que já aconteceu pode destruir sua saúde mental, como a obsessão pelo futuro. Assim, a preocupação com o passado desencadeia uma série de memórias negativas, e isso por sua vez pode criar um ciclo de lugar sem fim no passado.

4. Ler notícias negativas

Ok, essa atitude é um pouco inevitável. Todavia, sempre que possível, evite ler notícias ruins e pesadas. Basicamente, isso pode acabar gerando um estresse em seu organismo e acabar com sua paz.

5. Jogar jogos eletrônicos sem hora para parar

Se você é daqueles viciados em joguinhos no celular, é hora de dar um tempo. Isso porque, o vício nessas coisas podem acabar com sua saúde mental, e você nem percebe. Logo, você se torna mais propenso à irritabilidade, à perda de concentração e ansiedade.

6. Usar muito rede social

Por fim, não queremos ditar aqui para você parar de usar esses meios de comunicação, mas sim evitar. Em suma, as redes sociais podem desencadear depressão, afetando negativamente nossas vidas.

