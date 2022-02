Árvore cai, derruba fios e 13 cães morrem eletrocutados na Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Uma árvore caiu durante uma forte tempestade e derrubou fios de transmissão elétrica da ordem de 11 mil volts, matando eletrocutados 13 cachorros, na cidade de Dudley, na Inglaterra. Os animais, dois cockers e 11 labradores, residiam no canil Cuckyalda Gundogs e tinham entre 7 meses e 6 anos de idade.

A empresa de energia elétrica Northern Power Grid iniciou uma investigação para descobrir a causa do acidente.

Em publicação na página do canil nas redes sociais, os donos do local lamentaram a perda dos cães, que com certa frequência apareciam em fotos no Facebook seguindo um dos tutores.

“Jack, Anna e Tom [mantenedores do canil] gostariam de agradecer a todos que mostraram sua preocupação e ajudaram. RIP [descanse em paz, traduzido para o português) suas lindas criaturas, todas muito jovens”, escreveu a página.

Ao portal britânico Metro, um porta-voz da Northern Power Grid disse que os fios atingiram o solo onde os cachorros estavam próximos, o que rapidamente os levou a óbito. “Assim que fomos alertados, isolamos o abastecimento nas áreas YO61 e 62, causando um corte de energia para cerca de 680 clientes”, disse.

“Permanecemos em contato com o cliente e nossas equipes estão no local realizando os reparos finais no trecho da rede danificado pela tempestade”, encerrou o porta-voz.